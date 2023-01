OM, LOSC - Mercato : Ounahi (Angers) serait déjà d'accord avec un club !

Du fait de son gros Mondial avec le Maroc, Azzedine Ounahi (SCO Angers, 22 ans) se présente clairement comme l'un des gros animateurs du Mercato d'hiver. Alors que le club du Maine-et-Loire a ouvert la porte en fixant la barre à 30 M€, de nombreux clubs français et européens se sont positionnés.

En Ligue 1, l'OM et le LOSC songent à l'ancien joueur d'Avranches mais ne paieront pas les sommes réclamées par le SCO. A l'étranger, la bataille fait surtout rage entre les anglais de Leicester et Naples, deux clubs qui ont déjà dégainés des offres comprises entre 15 et 19 M€ (retoquées par Angers).

Du côté du joueur, sous contrat avec le SCO jusqu'en juin 2026, le choix semble fait. En effet, si l'on en croit le spécialiste du Mercato Nicolo Schira, Azzedine Ounahi se serait entendu avec Naples sur la base d'un contrat de quatre ans et demi (2027) à un salaire largement revu à la hausse par rapport à ce qu'il touche en France (2 M€/an). Désireux de boucler le dossier par anticipation pour une arrivée l'été prochain, le Napoli espère trouver un accord avec Saïd Chabane sur ce mois de janvier.

