OM, LOSC – Mercato : Thomasson (RC Strasbourg) évoque son avenir

true

Conscient que les Français sont davantage préoccupés par la crise du Covid-19 que par le Mercato, Adrien Thomasson (RC Strasbourg) ne veut pas se positionner sur son avenir.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 au RC Strasbourg, Adrien Thomasson (milieu offensif, 26 ans) s’annonce comme l’une des stars de l’été pour le Mercato de la Ligue 1. Il faut dire que l’ancien joueur de l’ETG et du FC Nantes (32 apparitions TTC, 10 buts, 3 passes) réalise une saison très intéressante. Saison qui lui vaut l’intérêt de l’OM ou encore du LOSC.

« Des négociations avaient été entamées… »

Lancé sur son avenir dans « France Football », le natif de Bourg-Saint-Maurice n’a pas souhaité s’épancher : « Quand je vois le sort des serveurs, des artistes, des patrons de petites PME et autres qui se retrouvent sans revenus, je les plains. Nous, footballeurs, nous sommes des nantis, avec de l’argent sur notre compte en banque. Beaucoup de joueurs, dont moi, se retrouvent à un an de la fin de leur contrat. Des négociations avaient été entamées, mais ce serait indécent de dire « je veux partir » ou « je veux prolonger ». Tout est à l’arrêt, le sport est mis de côté, et c’est normal ».

Et Adrien Thomasson est quand même bien conscience d’arriver dans une bonne période avec le RCSA : « Tant dans le jeu que dans les statistiques, j’accomplis la meilleure saison de ma carrière. J’atteins ma maturité. Quand la Ligue 1 a dû s’arrêter, au début, je l’ai mal vécu puis j’ai relativisé. Il sera temps de parler de mon contrat après la reprise de la compétition. Quand le championnat repartira, tout reprendra son fil, je n’ai pas de doutes là-dessus ».