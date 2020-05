OM, LOSC – Mercato : Thomasson (RC Strasbourg) rêve du Real Madrid

true

Courtisé par l’OM et le LOSC au mercato, Adrien Thomasson (26 ans) se sent bien au RC Strasbourg. Cela ne l’empêche pas de rêver d’un grand club européen…

Adrien Thomasson fait partie de ces personnes qui ont eu du flair en début de confinement. Alors en Alsace, le milieu offensif du RC Strasbourg a pu la quitter pour se rapprocher de sa famille en Savoie. Dans les verts pâturages, l’ancien joueur du FC Nantes en profite pour se maintenir en bonne forme et écouter les directives de ses dirigeants.

Le milieu de 26 ans cette saison peut aussi rester attentif aux rumeurs qui circulent sur son dos. On a ainsi appris ces derniers jours que Thomasson était dans le viseur de l’OM et du LOSC au mercato estival. Invité à répondre sur les questions autour de son avenir, l’intéressé a simplement fait savoir qu’un club le faisait rêver depuis tout petit : le Real Madrid.

« Je rêve du Real Madrid, même si ça va être compliqué »

« Tout se passe bien à Strasbourg, ça fait déjà deux saisons que j’y suis. Je joue pas mal de matches et j’arrive à marquer quelques buts. Je suis content d’avoir fait ce choix-là, en plus on a gagné la Coupe de la Ligue la saison dernière, a-t-il affirmé sur Twitter. Sinon, après, je rêve de jouer au Real Madrid. Même si ça va être compliqué, c’est toujours un de mes rêves en espérant le réaliser. »