OM, LOSC, FC Barcelone - Mercato : une offre de 25 M€ serait tombée pour Ounahi (Angers) !

Le dossier Azzedine Ounahi (SCO Angers, 22 ans) s'emballe sur ce Mercato d'hiver ! Alors qu'on pensait Naples le mieux placé sur le dossier de l'international marocain, Téléfoot a apporté de nouvelles informations sur le dossier.

Leeds est très chaud pour Azzedine Ounahi (Angers)

L'ancien joueur d'Avranches serait sur le point de changer d'agent face à l'agitation autour de lui. D'après Saber Desfarges, le club qui aurait les faveurs d'Angers serait … Leeds United, qui a formulé une offre de 25 M€. La plus élevée à ce jour pour tenter de récupérer la révélation du dernier Mondial.

Concernant l'OM, le FC Barcelone et le LOSC, les trois clubs sont bel et bien distancés. Si Pablo Longoria est en contact régulier avec l'entourage d'Azzedine Ounahi, l'OM n'est pas passé à l'action auprès d'Angers. Le Barça est intéressé mais n'a pas les moyens de se positionner. Quant aux Dogues, TF1 n'en fait même plus mention dans la course.