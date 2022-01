OM – LOSC : Pau Lopez et Botman en patrons, les héros et les zéros du choc olympique

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Ils ont brillé

Pau Lopez

Dans un match où l'OM a connu de grosses difficultés, le portier espagnol a été bon. L'ancien joueur de l'AS Roma ne peut rien sur le but de Sven Botman (15e). En revanche, il a écoeuré Burak Yilmaz a deux reprises (15e, 22e) sur deux parades masterclass, repoussant également une frappe lointaine de Jonathan Bamba (43e). Sans lui, Marseille aurait pu perdre ce soir...

Cengiz Ünder

Célébré par le Vélodrome qui souhaite le voir rester au delà de son prêt en provenance de l'AS Roma, le Turc a encore marqué – comme face aux Girondins de Bordeaux le week-end dernier – un but décisif pour Marseille (75e). Une geste de classe - pour son 6e but de la saison en Ligue 1 - qui efface une prestation en demi-teinte.

Sven Botman

Sans doute l'homme du match du côté de Lille. Auteur d'une grosse prestation pour museler Arkadiusz Milik (qui n'a quasiment eu aucun ballon à se mettre sous la dent dans la surface), le Néerlandais a aussi montré ce qu'était le dépassement de fonction en allant signer l'ouverture du score d'une jolie tête décroisée sur corner (15e).

Ivo Grbic

A l'instar de son rival marseillais, le Croate a été très bon au Vélodrome, sortant notamment un coup-franc de Dimitri Payet (29e) et une tentative de Mattéo Guendouzi (31e). Vigilant sur les coups de pied arrêtés olympiens, il ne peut rien sur la frappe enroulée de Cengiz Ünder (74e). Dans les derniers instants, il s'est également employé un tir d'Ünder (90e+4) et une tête de Gerson (90e+5).

Ils ont déçu

Benjamin André

Sanctionné d'un carton jaune pour protestation (29e), le milieu des Dogues était très énervé... Et a été exclu trois minutes plus tard pour un excès d'engagement (32e). Au final, sa nervosité aura coûté très cher aux Dogues. On se doute qu'il ne partira pas en vacances avec Amaury Delerue l'été prochain...

Arkadiusz Milik

Important dans le dispositif de Jorge Sampaoli, le Polonais a encore une fois déçu dans un gros match. Trop peu mobile, l'ancien Napolitain ne propose pas de solution et ne participe pas aussi au jeu. La greffe au système de l'Argentin a toujours autant de mal à prendre...