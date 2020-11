OM, LOSC : un ex Marseillais et Lillois nommé du côté de Dijon ?

Stéphane Jobard démis de ses fonctions la semaine dernière, le Dijon FCO cherche toujours un entraîneur. S'il n'est pas exclu que David Linarès (45 ans), coach intérimaire du club bourguignon actuellement en cours de passage de son BEPF, continue finalement sur le banc, deux autres pistes sont étudiées actuellement par le DFCO.

Après les refus de Jocelyn Gourvennec et Rémi Garde, les deux premières pistes mèneraient désormais, selon L'Equipe, à l'ancien toulousain Erick Mombaerts (65 ans) et à … Franck Passi (54 ans).

Même si l'intéressé n'a que peu d'expérience en numéro 1, et seulement dans des rôles de bouche-trou avant la mise en place d'un nouveau projet (17 matches au total avec l'OM entre 2015 et 2016, 13 avec le LOSC avant la nomination de Marcelo Bielsa, 1 avec Monaco en 2019 et 8 avec Niort qu'il a maintenu en Ligue 2 l'an passé), « El Local » jouirait d'une belle cote. Quel sera la décision du président Olivier Delcourt ? Réponse en fin de semaine...