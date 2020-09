OM - LOSC : Villas-Boas a inspiré une une idée de génie contre les Dogues

L'absence de public perturbe les joueurs de l'OM

Le manque de supporters au Vélodrome a-t-il une influence sur les joueurs de l’OM ? « Clairement, c’est le cas, a regretté Boubakar Camara face aux journalistes, en conférence de presse. Surtout pour nous, au Vélodrome, dans un stade qui peut accueillir 65.000 personnes. Dès qu’il y en a que 1.000, c’est difficile. On se sent seul, on se sent vide. Après, on le voit à Brest, 5.000 personnes, ça remplit bien le stade. Il y a une bonne ambiance. Mais pour nous, c’est tout le contraire. Cela redistribue les cartes. »