OM : Marseille a pris une éclatante revanche sur le RC Lens, l’OL fait la moue !

Il n’y a aucune guerre apparente entre l’OM et le RC Lens mais les supporters marseillais l’avaient mauvaise d’avoir été coiffés au poteau par les Sang et Or à la deuxième place de Ligue 1. Les fans du club phocéen se sont consolés comme ils ont pu hier, au moment où le championnat des tribunes a rendu son verdict.

L'OL rate (encore) la marche

Cette semaine, la LFP a ainsi invité les supporters à voter pour élire le plus beau tifo de Ligue 1 et c’est l’OM a qui raflé la mise grâce à celui déployé lors de la réception du Stade Brestois fin mai au Vélodrome. Cette réalisation a récolté 12 040 votes et se classe devant celle du RC Lens (8 857 votes) après le tifo réalisé lors du derby face au LOSC, le 4 mars dernier. Le tifo du RC Strasbourg complète le podium avec 5225 votes, juste devant un OL (4e) qui rate encore la marche.

L’OM remporte le prix du plus beau Tifo de la saison en Ligue 1 et c’est mérité !



J’y étais et c’était magique 🤩🏟️🔥



pic.twitter.com/POuqvywDhE — CM Football (@CMFootball_) June 30, 2023

