OM - Mercato : après Tudor, un autre départ s’est accéléré à Lille !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

La défaite de l’OM hier face au LOSC aurait coûté la tête d’Igor Tudor. C’est ce qu’a annoncé France Bleu Provence, hier soir, peu avant minuit sans que la rumeur ne soit relayée dans la presse du jour. Le technicien croate, lui, préfère garder le cap et croire encore au titre malgré une certaine résignation qu’on ne lui connaissait pas à ce jour.

Tudor un brin résigné ?

« Une deuxième place inaccessible ? On dirait bien oui mais nous verrons. J’ai dit que ça allait être difficile. Nous ne sommes pas contents du résultat, a-t-il affirmé en conférence de presse. Nous avons fait une très belle saison mais je suis désolé pour les joueurs mais on a essayé aujourd’hui et on n’a pas été assez bons pour gagner le match. Tant que mathématiquement c'est possible on va continuer à y croire. Quoiqu'il arrive on aura quand même fait une très bonne saison cette année. »