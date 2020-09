OM : ASSE, Mercato, LOSC... Villas-Boas rouvre les vannes !

La défaite contre l’ASSE n’est pas consommée

« On n'a pas encore digéré. Ca reste une grosse désillusion. C'est bien que Lille arrive vite pour passer à autre chose. On n'était pas au niveau de ce qu'on avait fait à Paris. Lille est un adversaire direct pour la Ligue des Champions. Il faut être au niveau. On ne peut pas se permettre de perdre un 2e match comme on l'a fait contre Saint-Étienne. »

L’OM a ouvert plusieurs chantiers de prolongations

« Tous les joueurs qui sont ici, je compte sur eux. On discute avec ceux qui arrivent en fin de contrat à la fin de la saison mais on ne cherche pas à les écarter. On a commencé les discussions avec Amavi pour sa prolongation. Thauvin pas de manière officielle mais des premiers échanges. Il manque Bouna (Sarr) et Max (Lopez). On va voir. Des départs ? Je ne pense pas, sauf pour les joueurs à qui on cherche une sortie. On n'a pas d'offres. »