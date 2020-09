OM - Mercato : l’arrivée de Luis Henrique rejaillit sur le FC Nantes

Luis Henrique a enfin signé à l’OM. Malgré sa douleur au pubis, l’ancien attaquant de Botafogo a paraphé son contrat pas plus tard que vendredi dernier après avoir posé le pied à Marseille. Déjà, le crack annoncé de 18 ans a présenté ses qualités.

« J'ai toujours joué comme attaquant sur le côté gauche. Mes qualités ? Je pense à la force, à la vitesse, au dribble, aux passes... Ma carrière en Europe commence tôt et dans une grande équipe comme l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est un rêve devenu réalité, non seulement pour moi, mais pour toute ma famille et j'en suis vraiment content. De nombreux fans m'ont envoyé des messages, j'en étais très content et j'ai vraiment hâte de faire mes débuts », a-t-il affirmé sur le site officiel de l’OM ce week-end.

« L’OM a osé mettre 10 M€ sur un gamin brésilien prometteur, ce que Kita ne fera pas probablement sur Lincoln »

La signature de Luis Henrique fait des envieux du côté du FC Nantes. Sur Twitter, l’arrivée du milieu offensif brésilien a en effet rappelé aux supporters des Canaris que Waldemar Kita n’a pas osé débourser les 10 M€ de Frank McCourt pour s’attacher les services de sa nouvelle recrue. Forcément, la colère monte : « Marseille a osé mettre 10 M€ sur un gamin brésilien prometteur, ce que Kita ne fera pas probablement sur Lincoln (...) Voilà c'est ça d'avoir un gars comme Longoria au club, contrairement à Nantes qui a des incompétents. »