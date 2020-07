OM – Mercato : la mystérieuse gestion de M’Baye Niang au Stade Rennais

true

Jeudi, le Stade Rennais n’a fait qu’une bouchée de Châteauroux en amical (3-0). Julien Stéphan a semblé gêné au détour d’une question sur M’Baye Niang (25 ans).

Le Stade Rennais a donné des signes très positifs pour sa rentrée. Les hommes de Julien Stéphan ont largement dominé Châteauroux à la Piverdière (3-0) en donnant l’impression de ne pas forcer et d’être très sérieux. Le coach des Rouge et Noir a particulièrement apprécié l’intensité et la rigueur de ses joueurs, concentrés et durs sur l’homme.

Stéphan a même réalisé un turnover intéressant dans l’optique de la suite de la préparation, afin de garder au frais certains joueurs en manque de rythme. C’est ainsi que M’Baye Niang et Clément Grenier sont rentrés seulement dans le dernier quart d’heure. Est-ce dû à un retard de forme, étant donné qu’ils sont annoncés partants au mercato ?

« Moi je vous dis que c’est pour gérer les états de forme »

« On sort d’une période très particulière, de nombreuses semaines d’inactivités, il y a eu des préparations personnalisées donc on est pour un premier match très attentifs à la maîtrise de la charge de travail. Ils n’ont eu qu’un quart d’heure aujourd’hui mais c’était simplement pour maîtriser la charge de travail des uns et des autres, a rétorqué le coach du Stade Rennais à Ouest France. Une décision liée à leur avenir ? ( Sourire) Vous en avez la lecture que vous voulez. Moi je vous dis que c’est pour gérer les états de forme. Après une très longue période d’inactivité. »