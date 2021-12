OM - Mercato : Mandanda à l'ASSE, un ex coach des Verts et des Bleus donne son avis

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Lancé sur la rumeur Steve Mandanda (OM) à l'ASSE, Fabrice Grange est revenu sur Poteaux-Carrés sur ce bruit de Mercato. Pour lui, ce qui compte avant tout, c'est le club et son sauvetage dans l'élite.

« Mandanda à l'ASSE ? Je n’ai pas spécialement d’avis là-dessus (…) J’ai beaucoup d’affection pour Steve, il le sait, on s’est vu en sélection et j’adore le gardien et le personnage qu’il est. J’ai toujours eu beaucoup d’affection pour les gardiens avec qui j’ai travaillé, même si avec Stéphane c’était particulier, on a noué un truc tellement fort durant toutes ces années, c’était extraordinaire. Après, c’est une décision qui reviendra au club. L’important c’est de le sauver, de sauver l’institution. J’espère qu’ils vont y arriver, très sincèrement ».

Pour Steve Mandanda, cela pourrait aussi dépendre des discussions entre le Fenomeno et les dirigeants de l'OM.