OM : son arrivée, sa philosophie, le Mercato, les premiers mots de Jorge Sampaoli

A la veille d'affronter le Stade Rennais, en match en retard de la 22e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli, nommé nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, a été présenté ce mardi devant la presse aux côtés du président Pablo Longoria.

"Pour moi, le football c'est le jeu"

Jorge Sampaoli Credit Photo - Icon Sport

"Je remercie le président, on va commencer à travailler pour changer la dynamique." Voilà les premiers mots de l'entraîneur argentin en conférence de presse, qui a ensuite expliqué les raisons de sa venue dans la cité phocéenne et sa philosophie de jeu. "J'ai choisi l'OM pour beaucoup de raisons, pour la culture de la ville et les gens. Concernant le groupe, on évalue à court-terme pour prendre des décisions mais notre philosophie va davantage se tourner vers le but adverse. (...) L'idée est d'arriver à un football offensif, convaincre les joueurs en s'impliquant. Pour moi, le football c'est le jeu, il faut donner envie aux joueurs d'avoir cette philosophie. Certains y arriveront et d'autres pas."

L'ancien sélectionneur de l'Argentine et du Chili a également été interrogé sur le mercato : "On travaille sur le diagnostic actuel de l'équipe, à lui redonner une sécurité pour bien finir le championnat. À moyen terme, nous allons travailler avec le président sur le marché des transferts. Nous étudions aussi la possibilité d'élargir le staff technique", a-t-il confié, avant d'évoquer l'importance de la ferveur des supporters sur les joueurs. "Je compte faire ressentir aux joueurs ce que les supporters ressentent pour leur maillot. C'est l'essence même du footballeur, jouer pour un maillot et gagner. On a tendance à l'oublier dans le football moderne."