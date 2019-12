OM – Mercato : un colosse de L1 serait venu « en solex » cet été

true

Anthony Briançon était sur la liste des potentiels renforts de l’OM au mercato estival. Le défenseur de Nîmes (25 ans) serait bien venu à Marseille. Trop tard.

L’OM peut se satisfaire d’un dernier mercato amplement réussi. Des trois joueurs recrutés cet été – Dario Benedetto, Valentin Rongier, Alvaro Gonzalez – aucun ne donne insatisfaction depuis le début de la saison.

Le tableau olympien est encore plus idyllique quand on sait que le défenseur espagnol est le meilleur joueur dans les duels en L1 sur cette période. Cela n’éloigne pas les regrets d’Anthony Briançon, qui avait eu « des petits contacts avec l’OM » mais « rien de concret » avant de prolonger au Nîmes Olympique.

Briançon, premier supporter de l’OM

Le défenseur et capitaine du NO admet aujourd’hui que l’OM le fait rêver au plus haut point. Si cela avait été le cas, il n’aurait pas hésité. « Je suis natif d’Avignon, s’il y avait eu quelque chose de concret et de poussé, je serais venu direct, a-t-il avoué au site Football Club de Marseille. Je serais descendu en Solex. C’est un club que j’apprécie énormément. À l’époque, je venais très souvent au Vélodrome. Ça fait toujours plaisir d’être convoité par des équipes de ce calibre-là. »