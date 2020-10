OM - Mercato : Villas-Boas a encore laissé s’échapper un attaquant du Stade Rennais !

La quête du grand attaquant semble durer une éternité à l’OM. Incapable de mettre la main sur un buteur digne de ce nom depuis le départ de Bafétiùbi Gomis, le club phocéen enchaîne les désillusions. La dernière se nomme Kostas Mitroglou, qu’André Villas-Boas a réincorporé récemment à l’entraînement pour se mettre en conformité avec le droit français.

En parallèle, l’OM n’a pas donné suite au jeune Arnaud Tattevin. Formé au Stade Rennais, l’avant-centre de 20 ans a passé un test à l’OM au cours de l’été mais n’a pas été conservé par le club olympien. Selon Laurent Pruneta, il devrait se diriger vers le Paris FC en L2.

Testé par l’OM cet été, Tattevin va jouer à Paris

« Ex international U16 et U17 et formé à Rennes, Tattevin rejoint le Paris FC. Contrat pro d’un an mais il intègrera le groupe réserve (N3) dans un premier temps, indique le journaliste du Parisien sur Twitter. Après un essai cet été à l’OM, il évoluait au FC Côte Bleue (N3). » Pour rappel, l’OM était intéressé par Lucas Da Cunha au mercato, mais l’attaquant du Stade Rennais a rejoint l’OGC Nice.