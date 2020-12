OM - Mercato : Villas-Boas a le feu vert pour un 9 et annonce un coup dur face au Stade Rennais 

Villas-Boas rend hommage à Houllier... et l’OL

« C'est une journée triste avec le décès de Gérard Houiller, c'était un gentleman dans le monde du foot, je passe mes condoléances à sa famille (...) L’OL est dans un bon moment, ils n'ont pas de coupe d'Europe, ils sont concentrés à fond sur le championnat. Pour les mois suivants, on peut voir un Lyon aussi performant. »

Sanson absent jusqu’en 2021

« Amavi et Radonjic seront dans le groupe. Sanson ça sera deux semaines d'arrêt je pense, il passe une IRM demain. Caleta-Car est suspendu. Nagatomo a reçu un coup au pied, mais il va bien. L'équipe se trouve bien. »

L’OM va lever le pied à l’entraînement

« Demain, il n'y aura même pas de mise en place. Seulement de la récupération. On a de bons résultats avec le système en losange et les autres. On a commencé à faire petit à petit plus de rotation, car on a plus de concurrence cette année avec Cuisance, Balerdi, Gueye et Luis (Henrique). Ils sont toujours prêts à rentrer, on sait qu'on ne baisse pas le niveau quand ils rentrent. »

En quête d’un neuf en prêt cet hiver

« On n'a pas d'interdiction d'investir, Franck (Mc Court) est disponible si on présente bien. Mais le mercato d'hiver sera plus sur des prêts que sur des investissements. On va regarder ce que le mercato va offrir plus au niveau des prêts. Si quelque chose arrive à Dario, on veut avoir plus d’options que seulement Germain. »

AVB veut écarter le Stade Rennais de la course

Il y a trois équipes avec Lille, Lyon et Montpellier qui montrent une très bonne régularité. Le PSG n’est pas dans sa meilleure forme. Et nous j’espère qu’on gagnera nos deux matchs en retard, mais surtout gagner contre Rennes pour les écarter. Le retour de Niang est une surprise car Rennes voulait se débarrasser de lui, c'est un adversaire direct, ça va être dur. »