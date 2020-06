OM : Mercato, Villas-Boas, Acariès… Boudjellal en dit encore plus et tacle le PSG !

true

Mourad Boudjellal, porteur d’un projet de rachat de l’OM, s’est exprimé ce samedi au micro du Phocéen et de France Info. Morceaux choisis :

Comment considérer André Villas-Boas ?

« Qu’il prolonge. Quand on trouve un entraîneur de ce calibre, la première chose à faire, c’est le prolonger. Ai-je déjà eu des contacts avec lui ? Je ne peux pas vous répondre… Moi directeur sportif ? J’apprends vite. si je dois m’atteler à ça, j’irais très vite. Pour l’instant la seule idée que j’ai, c’est qu’il y a une personne qui me semble importante, et qui j’espère pourrait nous rejoindre, c’est Louis Acariès, car avec Pape Diouf, il a fait un travail extraordinaire. Louis a une très bonne image et c’est quelqu’un qui est important. »

Qu’attendre vraiment du mercato estival ?

« On sait que le Mercato se termine le 15 octobre, à cause du Covid. Pour l’instant non, c’est step by step. Quand on arrivera à penser au Mercato, ce sera facile, simple, agréable. Pour le moment, il faut d’abord entrer en discussions, et j’espère en négociations avec l’OM. Pour l’instant, on y va étape par étape. Pour le moment, il y a juste ce projet de faire une offre pour racheter l’OM, tout ce qui se dit autour est du pur fantasme. Moi, je n’ai jamais parlé de montant. »

Les Saoudiens motivés par la rivalité avec QSI ?

« Le PSG ? Ce n’est pas vraiment un club identitaire. Ce qui intéresse les investisseurs c’est l’identité méditerranéenne. Redonner cette identité très forte à ce club. D’éventuels partenariats avec les clubs du Maghreb, c’est possible. Aujourd’hui, Marseille c’est dans la méditerranée, et ce n’est pas anecdotique. Par les temps qui courent et par les temps qui se profilent, Marseille a un véritable rôle à jouer. »

L’OM ira bien en stage au Portugal

Par ailleurs, la conférence de presse qui a débuté à 14h30 était axée sur l’aspect purement médical de la reprise de l’OM. Le professeur Abdou Sbihi a rassuré sur l’état des troupes concernant l’épidémie du coronavirus, en précisant notamment que le groupe marseillais partirait bien en stage au Portugal cet été.