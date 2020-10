OM - Mercato : Villas-Boas réfléchit à un ancien du LOSC, un latéral droit seulement cet hiver ?

Ce n’est pas un secret que de dire que l’OM est en manque de latéral droit cette saison. Depuis le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich en toute fin de mercato, le club phocéen dispose de seulement Hiroki Sakai comme arrière droit de métier. Si Yuto Nagatomo peut dépanner, André Villas-Boas envisageait de recruter un joker.

Dans cette logique, L’Équipe affirme que Kenny Lala et Djibril Sidibé ont été proposés. Si le défenseur du RC Strasbourg a été écarté par les dirigeants de l’OM, celui de l’AS Monaco (28 ans) n’a pas encore eu de réponse de sa part. Et pour cause, l’ancien international du LOSC fait réfléchir Villas-Boas. la question de son salaire reste aussi un point de réflexion à Marseille.

L’OM veut éviter le choix par défaut en joker

De manière plus globale, les décideurs de l’OM ne seraient plus du tout sûrs de recruter à ce poste avant le prochain mercato. « Ils souhaitent désormais dénicher un joker, qui sera forcément un choix par défaut, même s’ils se laissent la possibilité d’attendre janvier dans ce dossier », affirme L’Équipe dans son édition du jour. Tendance confirmée par le journaliste Marc Mechenoua : « Marseille se laisse le temps de la réflexion sur l’opportunité de faire un joker au poste de latéral droit. Tout comme de tenter de recruter Joakim Maehle en janvier. »