OM, OGC Nice – Mercato : Giovanni Simeone s'éloigne de la Ligue 1

Si l'arrivée d'Alexis Sanchez (ex-Inter Milan) a quasiment fermé le Mercato offensif de l'OM, l'OGC Nice est toujours en quête d'un buteur et n'avait pas encore totalement renoncé à la piste Giovanni Simeone (Héllas Vérone, 27 ans). Mais il est quand même plus que probable que l'ancien chouchou d'Igor Tudor n'opte pas pour la promenade des Anglais l'été prochain.

En effet, d'après l'excellent Fabrizio Romano, l'Argentin se dirige tout droit vers Naples, sous la forme d'un prêt payant (3,5 M€) avec option d'achat (12 M€). Le fils de Diego Simeone avait pour priorité de rester en Série A.

Sur cette deuxième partie de Mercato, Naples est d'ailleurs très actif puisque le club d'Aurélio de Laurentiis, qui a finalisé la venue de Salvatore Sirigu (libre) en deuxième gardien, travaille aussi à la venue de la pépite de Sassuolo Giacomo Raspadori, ainsi que sur le prêt de Keylor Navas (PSG).

Napoli are closing on Gio Simeone deal on loan [around €3.5m fee] also with buy option clause worth €12m from Verona. 🚨🔵 #transfers



Busy week for Napoli working also on Giacomo Raspadori from Sassuolo and Keylor Navas on loan from PSG. pic.twitter.com/rdrlG6qY6d