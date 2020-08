OM, OL : Boudjellal lâche une deadline pour le rachat et une pique à Aulas 

true

Mourad Boudjellal n’a pas abandonné l’idée de racheter l’OM et reste fidèle à Mohamed Ajroudi pour mener ce projet d’ici au début de l’année 2021.

Mourad Boudjellal a bien l’intention de racheter l’OM. Comme indiqué hier, l’ancien président du RC Toulon a donné une longue interview dans La Provence du jour pour expliquer son nouveau projet qui pourrait s’articuler autour de Zinédine Zidane. L’ancien éditeur est aussi conscient que les multiples rebondissements de ce dossier ont déjà fini d’agacer les supporters de l’OM.

Aussi, il n’hésite plus à donner une date butoir pour boucler l’opération. « Ça va se faire. Je suis totalement serein. J’ai l’air prétentieux de dire ça, mais je sais qu’on va y arriver, annonce-t-il dans le quotidien régional. Et je suis même intimement convaincu qu’on peut gagner une deuxième Coupe d’Europe avec l’OM (…) Ça se fera d’ici la fin de l’année, j’espère avant fin décembre. Mais il y aura sûrement des rebondissements ! Vous avez compris que ça allait être un feuilleton. »

🔵 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 L’Olympique de Marseille vient d’apprendre que 3 nouvelles suspicions de cas de #COVID19 ont été détectées au sein de son effectif professionnel. Le club a contacté ce jour la commission @LFPfr prévue à cet effet. pic.twitter.com/VhWp9XVcIC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 25, 2020

Loin de s’avouer vaincu, donc, ce même Boudjellal a déjà pavé la voie à une arrivée sur le devant de la scène de la L1. Où il ne craint pas spécialement Jean-Michel Aulas et l’OL. « Beaucoup de gens me disent de ne pas me laisser faire par Jean-Michel Aulas si je prends l’OM. Mais je m’en fous de Jean-Michel Aulas, clame-t-il haut et fort. On a l’impression que bien lui répondre est une victoire… Il est plutôt bon mais je m’en fiche. »