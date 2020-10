OM, OL : Cuisance et Paqueta déjà distingués pour leurs débuts en L1

Ce week-end était celui des grandes premières. À Marseille, Michaël Cuisance a fait sa première apparition contre les Girondins de Bordeaux. Titularisé au poste de meneur de jeu dans un 4-4-2 en losange, le milieu de l’OM a brillé et a mérité de figurer dans l’équipe type de France Football. Lucas Paqueta, qui a débuté de son côté à l’OL à la Meinau contre le RC Strasbourg (3-2), est lui aussi présent.

On notera que leurs coéquipiers respectifs Steve Mandanda et Jordan Amavi (OM), et Memphis Depay (OL) ont aussi été choisis pour intégrer ce onze prestigieux. Du côté du LOSC, Jonathan Bamba a impressionné face au RC Lens avec un but et deux passes décisives (4-0). Renato Sanches a aussi brillé contre les Sang et Or. Enfin, le PSG place deux joueurs dans cette équipe type suite à son large succès à Nîmes : Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe.