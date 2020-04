OM, OL : Eyraud et Aulas déterrent la hache de guerre

true

L’annonce de la fin de la saison décrétée par Édouard Philippe mardi lors de son allocution à l’Assemblée nationale a provoqué quelques frictions chez certains présidents de clubs de L1.

Édouard Philippe a sifflé la fin de la saison du sport professionnel hier au Palais Bourbon. « Pour donner aux organisateurs d’événements de la visibilité, je veux préciser que les grandes manifestations sportives (…), tous les événements qui regroupent plus de 5 000 participants ne pourront se tenir avant le mois de septembre, a-t-il indiqué lors de son allocution. La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre. » Certains présidents de clubs de L1 ont pris acte de cette décision et se sont fait une raison. D’autres, comme Jean-Michel Aulas, beaucoup moins. Le patron de l’OL a martelé son intention de terminer la saison en cours, quitte à disputer des play-offs pour l’alléger.

« Je n’ai pas obligatoirement la même lecture que ce que j’ai entendu de certains de mes collègues, en particulier ceux qui sont à la deuxième et à la troisième place du Championnat, explique-t-il. J’entends dire que tout le monde considère que les saisons sont terminées. Moi, je le regrette. Je pense qu’il y a une voie alternative qui consisterait à suppléer cette fin de championnat par une série de play-offs pour le haut et pour le bas qui auraient lieu au mois d’août peut-être même au mois de juillet à huis clos. Il ne faut pas se précipiter. Je me dis que, peut-être, dans les règles de déconfinement qui ont été proposées, il y a encore la place pour finir le championnat. »

Aulas, fallait pas l’inviter

Sans doute interpellé par la solution d’Aulas, Jacques-Henri Eyraud ne s’est pas laissé faire en coulisses. Hier soir, L’Équipe rapporte que lors du conseil d’administration organisée par la Ligue, le président de l’OL s’est une nouvelle fois querellé avec son homologue de l’OM. Ce dernier estimait que JMA monopolisait trop la parole alors qu’il n’était qu’un invité du conseil d’administration. Ce n’est peut-être que les prémices de nouvelles frictions en haut lieu.