OM, OL : Eyraud et Aulas ont ouvert la boîte de Pandore Mediapro aux autres présidents de L1

Le sujet est explosif et alimente les débats depuis plus d’une semaine. Il porte un nom : Mediapro. Le groupe sino-espagnol se refuse pour l’instant à payer sa traite d’octobre concernant les droits TV (172 M€) et crée un vent de panique chez tous les clubs de L1. Le dossier est assez sensible pour que Jean-Michel Aulas (OL) et Jacques-Henri Eyraud (OM) l’ont évoqué cette semaine en public.

« C’est évident qu’il y a urgence »

Tabou, le sujet est aujourd’hui plus ouvert, au point que Gérard Lopez en parle également à voix haute à la veille du derby entre le LOSC et le RC Lens. « Il y a des discussions à la LFP, on la soutiendra, explique le président des Dogues dans L’Équipe. Faisons respecter le contrat. Le coronavirus impacte tout ce qui tourne autour du club. On essaye de s’adapter. La variable de l’incertitude est devenue essentielle. Le foot a une importance par rapport à cet environnement anxiogène. On a une responsabilité de dirigeant en continuant à proposer des choses auxquelles les gens peuvent s’identifier et à les faire vibrer. Et peut-être oublier le temps du match ce qu’ils vivent. »