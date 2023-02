OM, OL, FC Nantes, RC Lens : suivez le tirage au sort des quarts de Coupe de France en direct !

EN DIRECT

Ce jeudi soir (20h45), dans l'émission « Tout le sport » sur France 3, se tiendra le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France 2023. Un tirage intégral, sans inversion puisque le plateau ne comprend plus que des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, que nous vous proposons de suivre en direct sur But ! Football Club.