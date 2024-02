OM, OL : Gattuso et Grosso ont manqué l'occasion de rebondir

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Partis sans fleur ni couronne de Lyon et Marseille, Fabio Grosso et Gennaro Gattuso auraient pu rebondir au pays. On savait que l'ancien entraîneur de l'OL était pisté par Sassuolo, qui vient de renvoyer Alessio Dionisi. Mais l'ex-Marseillais était également dans le viseur des Vert et Noir, lui qui a été limogé par l'OM en début de semaine. Mais finalement, ni l'un ni l'autre n'a été retenu.

Ils pourraient y aller en fin de saison

Le prochain entraîneur de Sassuolo devrait être Emiliano Bigica, qui dirigeait jusque-là la réserve. Pour Grosso, ce qui a bloqué, c'est qu'il ne souhaitait pas reprendre une équipe en cours de saison, l'expérience lyonnaise l'ayant visiblement marqué. Pour Gattuso, c'est son salaire qui a posé problème, sans compter le fait qu'il souhaitait un contrat longue durée alors que les dirigeants de Sassuolo ne voulaient que s'engager que pour quatre mois. La solution envisagée par le club italien laisse la porte ouverte à l'un comme à l'autre pour la saison prochaine.

I profili esterni più graditi al @SassuoloUS sono #Gattuso e #Grosso, ma il club vorrebbe impegnarsi solo fino a giugno. L'allenatore preferito per il futuro sarebbe #Possanzini 👉 https://t.co/aNQ5H6pBrJ pic.twitter.com/GaxqrkUAOL — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 25, 2024

