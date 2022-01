OM, OL, Girondins, Strasbourg, Reims - Mercato : ils ont tous flashé sur ce géant de L2 !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

En Ligue 2, il est cet hiver le joueur le plus demandé. Son profil atypique (2,04 m) et ses aptitudes font du défenseur central Isaak Touré (18 ans) un profil rare. Selon L’Équipe, les dirigeants du Havre ont reçu l’appel de plusieurs clubs de L 1 pour leur jeune stoppeur gaucher.

Parmi les plus sérieux, le RC Strasbourg, le Stade de Reims, Troyes et l’OM ! Cela se serait même traduit par des offres pour certains mais les dirigeants normands ont des ambitions et n’entendent pas vendre cet hiver... à moins d’une offre importante et d’une formule adaptée (avec un prêt immédiat par exemple).

Toujours d’après le quotidien sportif, au moins deux autres clubs de L1 – Bordeaux et Lyon – ont supervisé Touré, qui ne s’est pas encore déterminé sur son avenir. Les Girondins et l’OL se sont renseignés à son sujet. En Allemagne, plusieurs formations se sont déjà manifestées pour l’été prochain. Autant dire que la bataille fait rage.

