OM – OL : la date de l’appel des Lyonnais est connue, Ménès évoque un boycott de l’Olympico !

N’acceptant pas la décision de la Commission de discipline de la LFP, qui n’a pris aucune sanction contre l’OM malgré le caillassage du bus lyonnais sur sa route pour le Vélodrome, les Gones ont décidé de faire appel devant la FFF avec l’espoir que la Fédération indique le déplacement du match du 6 décembre sur terrain neutre et à huis-clos. Comme le rapporte L’Equipe, le dossier sera examiné le 21 novembre prochain.

Ménès pense que l’OL peut boycotter l’Olympico

Face au caractère exceptionnel de l’incident qui a failli coûter un œil à Fabio Grosso, Pierre Ménès comprend la bataille des Lyonnais comme il l’a fait savoir dans son dernier « Face à Pierrot » :

« Aujourd’hui, on explique à Lyon qu’il va falloir qu’ils se déplacent comme des fleurs dans un stade qui sera plein, sans le moindre supporter de Lyon (…) Et le seul truc qu’on trouve à dire, c’est qu’il faudrait que le car soit mieux protégé. Donc, en clair, si Grosso a pris un caillou dans l’œil, c’est parce que le car de Lyon aurait dû être mieux protégé. C’est absolument ubuesque ! Je pense qu’il faudrait changer le règlement. Je pense que la Ligue aurait pu décréter que le match se déroule à huis clos et sur terrain neutre pour des raisons de sécurité pour l’Olympique Lyonnais », a martelé le consultant, qui comprend toutefois que la LFP s’en soit strictement référé aux règlements.

Pour Pierre Ménès, il est tout à fait possible que l’OL se décide à boycotter le match : « On n’est pas du tout sûr que l’Olympique Lyonnais se déplace à Marseille le 6 décembre ». Une possibilité qui n’est, pour l’heure, pas étudiée par les Gones si on en croit les propos tenus en fin de semaine dernière par le directeur du football Vincent Ponsot.

Face à Pierrot (1/4): "À force de faire un scrabble chaque saison, cette fois Longoria s'est planté"



PSG-Monaco, les problèmes monégasques, l'OM non sanctionné, mon Top/Flop, Toulouse-Liverpool, LFP vs CVC et les droits TV.https://t.co/00dsJoPFxP via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 13, 2023

