OM, OL : le Payet de l’ASSE a entraîné Dembélé dans sa terrible chute

Moussa Dembélé n'y arrive pas. La saison dernière, après 12 journées, l'attaquant de l’OL avait déjà inscrit 8 buts, s'installant sur le podium du classement des meilleurs buteurs. Cette situation est bien différente de celle que vit actuellement l'ancien joueur du Celtic Glasgow (2016-2018). Titulaire seulement à cinq reprises cette saison, Dembélé cumule 23 tirs pour zéro but en cet exercice 2020-2021 !

Seul Payet a fait pire que Dembélé en L1

Sa dernière réalisation sous les couleurs de l’OL remonte au 15 août et un doublé en quarts de finale de Ligue des champions face à Manchester City (3-1), alors qu'il avait commencé la rencontre sur le banc. « Son premier but arrivera normalement. Moussa doit continuer à travailler. La réussite va venir quoiqu'il arrive », l’a défendu Rudi Garcia vendredi en conférence de presse.

Sauf qu’avec 23 tirs sans but, Dembélé détient actuellement le record cette saison dans le Big Five européen ! Lors des 15 dernières années en L1, parmi les joueurs offensifs, L’Équipe rappelle que seul Dimitri Payet a davantage aligné les frappes sans marquer (51), en 2007-2008, alors qu'il évoluait à l’ASSE. D'autres joueurs ont fait pire mais il s'agissait de milieux : Florent Balmont, avec l’OGC Nice lors de la saison 2006-2007 (57 tirs sans marquer), et Renaud Cohade, en 2008-2009 avec le RC Strasbourg (52).