OM - OL : Sampaoli fait une annonce forte sur Mandanda, le PSG embrouille les Marseillais

L’OM s’est compliqué sa fin de saison en s’inclinant hier lourdement contre l’OL (0-3). Au-delà de la déception du résultat sec, certaines décisions arbitrales défavorables ne sont toujours pas passées en interne d’autant qu’elles surviennent après un Classique perdu récemment dans un contexte similaire devant le PSG (1-2).

« On a déjà eu ce genre de situation contre Paris. À un moment donné, il faut unifier les critères pour que les décisions soient toutes les mêmes, a fustigé le coach argentin de l’OM Jorge Sampaoli en conférence de presse avant d’évoquer le retour de Steve Mandanda en C4. « Jeudi, ce sera Mandanda qui jouera. On compte sur lui pour ce match très important et pour qu'on puisse se rendre en finale. »

Kévin Diaz partage la colère et l’incompréhension de Sampaoli, notamment par rapport à l’antécédent lié au PSG. « Quand tu es Marseillais tu te rappelles d'un penalty complètement absurde qui a été sifflé sur un ballon dévié (contre le PSG). Et qu'on visionne le VAR [...] Pau Lopez se plaint d'une charge crampon en avant... L'accumulation fait que t'es largement frustré », a commenté l’ancien joueur hier soir sur RMC Sport.

🗣️💬 Kévin Diaz : "Quand tu es Marseillais tu te rappelles d'un penalty complètement absurde qui a été sifflé sur un ballon dévié (contre le PSG). Et qu'on visionne le VAR [...] Pau Lopez se plaint d'une charge crampon en avant... L'accumulation fait que t'es largement frustré" pic.twitter.com/tXZg6GJ8DG — After Foot RMC (@AfterRMC) May 1, 2022

Pour résumer Très déçu après la claque reçue contre l’OL dimanche en clôture de la 35e journée de Ligue 1 (0-3), Jorge Sampaoli s’est remémoré la cruelle défaite face au PSG au Parc (1-2) en se projetant sur Feyenoord jeudi en Ligue Europa Conférence.

