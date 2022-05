OM - OL : les Gones chambrent les Marseillais, un second couteau dépasse encore les bornes !

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

L’OL commence à devenir une vraie bête noire pour l’OM. Surtout à Marseille. Pour la troisième fois sur les cinq dernières saisons, les Gones se sont imposés hier au Vélodrome (3-0) et n’ont pas manqué de chambrer leurs victimes du soir sur les réseaux sociaux.

Out jusqu’à la fin de saison en raison d’une blessure à la cheville, Sinaly Diomandé a savouré à distance ce nouveau succès. « N’oubliez pas de sortir bien couverts après ce froid glacial venu du Sud, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Bonne soirée les Gones et allons chercher l’Europe en fin de saison. »

Diomandé, le récidiviste

Le défenseur de l’OL avait déjà publié un message de ce genre en février dernier après la victoire des Gones, déjà devant l’OM (2-1) : « Lendemain difficile avec cette défai… Weeu Weeu et non l’Olympico est bel et bien rouge et bleu ceci est une descente de Lyonnais bien joué Moussa. » Pas franchement exemplaire depuis son arrivée à l’OL l’été dernier, Jérôme Boateng en a remis une couche.

« Et voilà. Belle victoire au Vélodrome ! Froid glacial. Un autre Olympico gagné. » Capitaine et buteur hier, Moussa Dembélé a fait preuve de plus d’humilité : « Ambiance de feu ce soir au Vélodrome. On rentre à la maison avec les trois points. Merci à tous pour votre soutien. Focus sur les trois derniers matchs. »

N’oubliez pas de sortir bien couvert après ce froid glaciale venu du Sud 🥶

Pour résumer Si l’Olympico a largement tourné en faveur de l’OL dimanche en clôture de la 35e journée de Ligue 1 (0-3), les Gones gagneraient sans doute à avoir la victoire plus humble. À l’image de Sinaly Diomandé, encore très chambreur.

