OM, OL, LOSC – Mercato : une menace de Série A plane dans le dossier Satriano

Cible de l'OM, de l'OL ou encore du LOSC après sa belle deuxième partie de saison en prêt du côté du Stade Brestois, Martin Satriano (Inter Milan, 20 ans) sera assurément l'un des dossiers à suivre cet été. Même s'il a beaucoup progressé en Ligue 1, l'Uruguayen ne devrait pas revenir en Lombardie dans la peau d'un titulaire.

Si l'Inter est disposé à écouter les offres dépassant les 15 M€ pour son attaquant sous contrat jusqu'en juin 2027, les Nerrazzuri privilégient néanmoins une autre option : celle d'un prêt sec, sans option d'achat, qui n'arrange pas forcément les Olympiques en France.

En Série A, un club pourrait bien convenir à l'Inter Milan et à Martin Satriano : Empoli. Andrea Pinamonti en fin de prêt en provenance de l'Inter justement, le club toscan envisagerait de le remplacer par l'avant-centre uruguayen selon le spécialiste Mercato Nicolo Schira. Vu les bonnes relations entre les deux clubs, l'OM et l'OL ont du souci à se faire...

