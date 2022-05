OM, OL – Mercato : un crack du Havre dans le viseur des Olympiques

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Désireux de rajeunir l'effectif de l'OM, Pablo Longoria travaille cet été sur des prospects à fortes valeurs marchandes à l'avenir. C'est dans cet optique que l'Espagnol tente de boucler rapidement la signature du prometteur attaquant d'Angers Mohamed-Ali Cho. Le buteur de 18 ans n'est toutefois pas la seule piste des Olympiens sur les éléments en devenir.

L'OM et l'OL sur Isaak Touré

D'après Foot Mercato, l'OM regarde également du côté du Havre, l'ancien club de Steve Mandanda et Pape Gueye, dans l'espoir d'y réaliser un nouveau coup... Et c'est le prometteur Isaak Touré (19 ans), défenseur central de 2m04, qui a tapé dans l'oeil de Marseille.

Apparu à 15 reprises cette saison en Ligue 2 et pas très chaud à l'idée de prolonger son bail au delà de juin 2023, Isaak Touré promet d'être l'un des grands animateurs du Mercato d'été 2022 du club normand. Outre l'OM, l'OL, l'Eintracht Francfort et une demi-douzaine de clubs de Ligue 1 sont sur les rangs pour l'accueillir. Mise à prix ? 3 M€. Un dossier qu'il faudra suivre.

Alexandre Corboz

Rédacteur