OM, OL – Mercato : un milieu belge réveille la rivalité des Olympiques

Désireux de renforcer leur milieu de terrain au mercato, l’OL et l’OM seraient intéressés par le profil d’Orel Mangala (22 ans), qui brille du côté de Stuttgart (D2 allemande).

Le milieu est une zone où les recherches seront nombreuses au cours du mercato cet été. Que ce soit dans l’Hexagone ou à l’étranger, les joueurs seront courtisés jusqu’en octobre, sans doute encore plus que dans les autres secteurs du terrain. Dans ce registre, un certain Orel Mangala devrait faire partie des joueurs dont on entendra parler tout l’été.

Joueur de Stuttgart, l’international belge des moins de 21 ans a la cote dans l’Hexagone puisque l’OGC Nice, l’OL et l’OM ont flashé sur lui. L’été dernier, le LOSC avait aussi un œil sur lui. Il vaudrait onze millions d’euros et a la caractéristique d’être très polyvalent (sentinelle, relayeur droit ou gauche). Le Stuttgarter Nachrichten, qui sort l’information, ajoute que Mangala peut évoluer en tant que milieu droit et a parfois dépanné au poste d’ailier gauche.

« Mangala est physiquement fort, un peu comme Ndombele »

Cette saison, le jeune milieu belge a joué 31 matches (24 titularisations, un but et donné deux passes décisives). « Il a vraiment de grandes qualités. Il ne perd pas de balles, en récupère beaucoup, il est physiquement fort, un peu comme Ndombele. En revanche, il fait aussi encore trop d’erreurs. Lors de certains matches, il est incroyable, et parfois vous ne le voyez pas », détaille le journaliste Matthias Rudolph à Foot Mercato. Besiktas, Galatasaray et Fenerbahçe sont aussi sur la liste des prétendants de Mangala, dont l’avenir sera discuté la semaine prochaine avec son entourage.