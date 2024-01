OM Mercato : signal positif reçu pour Benrahma, l'OL aussi prêt à le relancer ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Ce vendredi matin, le journaliste de RMC Fabrice Hawkins a quelque peu douché les espoirs de l'OM dans le dossier Saïd Benrahma. Les Phocéens ont formulé une offre de prêt avec option d'achat pour le milieu offensif algérien mais il semblerait que les Hammers tiennent absolument à le vendre. Or, les Phocéens ne peuvent pas se permettre de verser les plus de 20 M€ attendus par le club londonien. L'OL est également intéressé par Benrahma mais, s'il a les moyens de verser une indemnité, il a d'autres priorités pour le moment.

West Ham tient le remplaçant de Benrahma

Une bonne nouvelle est toutefois tombée dans la journée dans ce dossier. En Angleterre, on annonce que West Ham est tout proche d'un accord avec Arsenal pour le prêt de son jeune milieu offensif Emile Smith Rowe (23 ans). Or, celui-ci joue au même poste que Saïd Benrahma. On peut imaginer qu'une fois que l'arrivée de Smith Rowe sera actée, West Ham sera plus enclin à laisser partir l'Algérien. Et peut-être sous la forme d'un prêt...

West Ham sur ESR, ça peut vouloir dire que Benrahma est sur le départ. https://t.co/g6pre68eSU — MB. (@MarwanBelkacem) January 19, 2024

