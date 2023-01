OM, OL, PSG, ASSE, FC Nantes, RC Lens : ce qu'il peut encore se passer dans le sprint final du Mercato !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

CA VA BOUGER

Attaqué sur plusieurs joueurs (Guendouzi, Clauss), désireux de trouver des solutions pour d'autres (De la Fuente, Amavi), l'OM est surtout lancé dans un sprint pour dénicher un avant-centre afin de remplacer Bamba Dieng. Il semble totalement inimaginable que Pablo Longoria laisse l'effectif en l'état à Igor Tudor. Un attaquant (Vitinha ? Azmoum ? Mara?) va débarquer. C'est presque une certitude. Du côté de l'autre Olympique, à l'OL, le dernier jour s'annonce animé avec au moins la signature de Jeffinho (Botafogo) et encore quelques départs espérés (Dembélé voire Aouar).Le gros dossier de la journée à l'OGC NICE est la signature attendue de Terem Moffi en attaque pour un peu plus de 25 M€. Normalement, il s'agit de la seule arrivée attendue même si on n'est pas à l'abri d'un coup du Gym dans le cœur du jeu.

A l'ASSE, Loïc Perrin espère encore faire venir un offensif pour le couloir droit (Moussa Sylla?) voir un défenseur central. Plusieurs départs sont également possibles (Green, Dreyer, Nadé, Mouton, Monconduit, Abi) en fonction des offres.

LORIENT est l'un des points chauds du dernier jour. La résolution du dossier Terem Moffi (Nice) doit s'accompagner de plusieurs arrivées dans la journée (Pollersbeck, Kari) mais également un départ attendu (Grbic). Au STADE DE REIMS, il y aura quelques mouvements. Les dernières heures devraient voir Andreaw Gravillon (Galatasaray) et Bradley Locko (Brest) filer. Discret dans ses recherches, il est probable que le club champenois entérine l'arrivée de leurs remplaçants.

MONTPELLIER va finaliser un latéral gauche aujourd'hui. Normalement, cela doit être l'international marocain Yahya Attiat-Allah (Wydad Casablanca) mais plusieurs pistes B sont à l'étude (Reabciuk, Sylla). Outre le cas Sofiane Boufal, qui devrait rejoindre Al Rayyan sous réserve de sa visite médicale aujourd'hui, le SCO ANGERS espère régler au moins une arrivée pour tenter de se sauver. Une arrivée qui devrait intervenir en priorité dans le secteur offensif (Ibrahima Niane). Au STADE BRESTOIS, le dernier jour s'annonce animé. Les Ti'Zefs attendent encore deux renforts en plus de l'arrivée d'Alberth Elis hier. Jessy Deminguet (SM Caen) ou encore Félix Lemaréchal (AS Monaco) pourraient signer au milieu. Les Bretons cherchent aussi un latéral gauche (Bradley Locko de Reims).

CA PEUT BOUGER (MAIS SANS CERTITUDES)

Alors que certains jeunes (Gharbi, Kari) cherchent un prêt, le PSG s'active pour un ou deux renforts: un attaquant de couloir droit (Ziyech, Malcolm, Bakayoko) ainsi que l'arrivée d'un stoppeur (Skriniar). Sur un fil dans ce money-time et encore d'accord avec personne sur ces transferts, Paris peut très bien faire chou blanc. Tic, tac...

Le LOSC est toujours en quête d'un latéral droit pour compenser le départ d'Akim Zedadka (Nadir Zortea?) mais les Dogues ne bougeront qu'en cas de bonne opportunité. A priori, il n'y aura pas d'ailier ni d'autres départs attendus. Au STADE RENNAIS, cela pourrait bouger si un éventuel départ intervient. Il est possible qu'un ailier débarque (Akliouche?) si Kalmadeen Sulemana, qui est sollicité, s'en va. Idem à droite de la défense en fonction de la décision du capitaine Hamari Traoré, en fin de contrat en juin. L'AS MONACO cherche encore le défenseur central qui remplacera Benoît Badiashile (parti au début du Mercato à Chelsea). Cela pourrait être Formose Mendy (SC Amiens). Le club princier est dans le sprint final sans accord avec personne. Rayon départ : Félix Lemaréchal pourrait être prêté à Brest...

Les GIRONDINS DE BORDEAUX vont tenter de remplacer Alberth Elis par un ailier avec un peu d'expérience amenant une plus-value. Le club aquitain ne prendra pas pour prendre et attend que l'une de ses pistes prioritaires se décante (Livolant, Osoro ou Sanyang).

Le RC STRASBOURG cherche toujours à compenser le départ de Ludovic Ajorque à Mayence mais n'est pas sûr de dénicher la perle rare dans le sprint final. En quête d'un ailier, l'AJ AUXERRE espère boucler la venue d'un Massengo (Bristol) ou d'un Siriki Dembélé (Bournemouth) mais les Icaunais vont devoir la jouer serré face à la concurrence. Sous l'égide du City Group, l'ESTAC aime les fins de Mercato même si l'officialisation de Jeff Reine-Adélaïde hier était sans doute le dernier coup. Le TOULOUSE FC regarde pour un défenseur central et, éventuellement, une porte de sortie à Issiaga Sylla à cinq mois de la fin de son contrat chez les Violets. Isak Pettersson et Junior Flemmings sont également susceptibles de plier bagage.

LE DERNIER JOUR S'ANNONCE CALME

Après les signatures de Le Cardinal (Paris FC) et Thomasson (RC Strasbourg), Franck Haise l'a dit : le RC LENS ne bougera plus dans le sens des arrivées. Le coach artésien ne souhaite pas pour autant ouvrir la porte à des prêts de jeunes talents de la Gaillette, estimant avoir besoin de tout son monde. Au FC NANTES, l'arrivée d'Andy Delort a sans doute clos le Mercato dans le sens des arrivées. Pas de départ en prévision. Faute de moyens, l'AC AJACCIO ne devrait pas bouger sur la fin. Bien classé en Ligue 1, CLERMONT ne s'activera pas spécialement aujourd'hui.

En Espagne, il n'y a pas grand grand chose à attendre de la fin du Mercato du REAL MADRID, pas friand des recrutements hivernaux, ni de celui du FC BARCELONE, bloqué par absence de moyens financiers et à cause d'une DNCG espagnole très stricte.