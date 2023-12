OM, OL, RC Lens, LOSC - Mercato : cinq joueurs bien connus de L1 poussés vers la sortie à Besiktas !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Le Besiktas aurait-il un problème avec les anciens de Ligue 1 ? Le club turc a durement sanctionné Valentin Rosier (ex- Dijon et Rodez), Eric Bailly (parti de l’OM cet été), Rachid Ghezzal (ex-OL et AS Monaco), Jean Onana (ex-LOSC, Girondins et RC Lens) et Vincent Aboubakar (passé par Valenciennes et Lorient)... Lequel pourrait retourner en Arabie saoudite où il a marqué les esprits lors de son passage à Al-Nassr.

Une hécatombe d’anciens joueurs des championnats français

Suite à ces exclusions, le club turc s’est expliqué: “Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal et Jean Onana ont été exclus de l’équipe en raison de mauvaises performances et d’incompatibilités au sein de l’équipe. Notre travail sur la nouvelle structure du personnel se poursuit”. Désormais à la cinquième place du championnat, à 14 points du Fenerbahçe et de Galatasaray, respectivement premier et second de Süper Lig.

Pour les cinq joueurs écartés, le Mercato de janvier pourrait être animé. Avis aux amateurs.

