OM, OL : Rongier fait barrage à Aulas sur une porte de sortie de la crise

Alors que Jean-Michel Aulas écarte définitivement l’hypothèse de rejouer des matches à huis-clos pour terminer la saison, Valentin Rongier (OM, 25 ans) y est plutôt favorable.

Jean-Michel Aulas veut que la saison de Ligue 1 aille à son terme… mais pas à n’importe quel prix. Invité à donner son opinion sur une éventuelle reprise anticipée, le président de l’OL a écarté l’idée de reprendre le championnat avec des matches à huis-clos. Cette solution commence pourtant à être creusée en coulisses.

« Les orientations sont les mêmes que celles que nous essayons de développer au niveau des championnats domestiques. Tout est lié dès le départ à ce qui pourra intervenir en termes de reprise et confinement. Les matchs domestiques auront la priorité. Le développement du coronavirus fait qu’il y a une autre dimension qui vient au devant de la réflexion des dirigeants, liée au fait que les matchs de foot sont des spectacles, auxquels les supporters doivent absolument participer. Cela n’aurait pas de sens de faire des matchs sans supporters », assure JMA au micro de RMC Sport.

🎙Rongier :«Renoncer à nos salaires ? On n’en a pas parlé, mais personnellement j’en suis capable si ça peut permettre au club de sauver une grosse partie d’argent et de rééquilibrer la balance. On ne vit pas à flux tendu et on ne pense pas qu’à l’argent.»(@francetvsport) #TeamOM pic.twitter.com/F5abBFAtg2 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 1, 2020

Du côté de l’OM, Valentin Rongier (25 ans) plaide pour cette option si cela permet de terminer la saison et d’éviter toute polémique inutile. « On est tous le flou, one ne sait même pas si la saison va reprendre, a expliqué l’ancien capitaine du FC Nantes sur France Télévisions. Si cela ne tenait qu’à nous, on gèlerait le classement et ça arrangerait tous les Marseillais, y compris les joueurs pu le staff. Après, on aime aussi le football. Ça me manque vraiment de jouer. Finir la saison à huis-clos serait donc selon moi la meilleure solution, car les matches seraient joués et on ne pourrait pas dire qu’on a volé par exemple notre place en Ligue des champions… »