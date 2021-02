OM – OL : un ancien des deux clubs se paie Garcia et s'enflamme pour Sampaoli

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Ancien gardien de l'OM et de l'OL, Pascal Olmeta ne s'exprime pas souvent sur le football d'aujourd'hui. A l'occasion d'un entretien à Actufoot, le Corse est sorti de son silence pour évoquer l'approche de l'Olympico et les entraîneurs actuels.

Olmeta attend beaucoup de Sampaoli

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Pascal Olmeta n'est pas fan de Rudi Garcia qu'il avait pourtant surnommé le « Zidane de Marseille » lors de son passage à l'OM : « J’en pense que s’il pétait moins haut que son cul, ça pourrait aller (…) Rudi Garcia, avec son caractère, il ne peut pas avancer parce qu’il n’a pas les rênes », a-t-il glissé.

Estimant que les joueurs d'aujourd'hui sont de « grands enfants » qui ont besoin de « petites claques » pour avancer, Pascal Olmeta est en revanche en admiration face au caractère du nouveau coach de l'OM Jorge Sampaoli : « Lui, si il doit se faire virer un jour, je pense qu’une statue sur la Canebière lui aura d’abord été construite. Si il veut mettre des gifles à un joueur, il les mettra et c’est ça le vrai football. Tu as un Zidane qui est très calme et qui prend les joueurs par le cou à l’entraînement et tu as le coach de l’Atletico (Diego Simeone, ndlr) qui te fait bander ».