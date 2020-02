OM : Pallois et le FC Nantes ont mis Benedetto sur les nerfs

true

L’OM a repris sa marche en avant. Après avoir trébuché contre le FC Nantes samedi dernier à domicile (1-3), les hommes d’André Villas-Boas ont su réagir aux Costières pour venir à bout de valeureux Nîmois, battus sur le fil (3-2).

« C’est une très belle victoire, on a bien joué, sauf en début de seconde période, a noté le coach de l’OM après la rencontre. On a été capables de répondre, c’est positif. J’ai bien aimé mon équipe au niveau de la concentration, c’était un match intense, et on a mérité la victoire. On continue notre chemin. Après Nantes, on a immédiatement parlé, le lundi, pour garder la confiance. Car on reste cette équipe qui a enchaîné 16 matches sans défaite (toutes compétitions confondues). »

« Il était énervé »

La victoire de l’OM dans le Gard porte le seau de Dario Benedetto, auteur d’un triplé pour porter son total à 11 buts cette saison en L1. L’attaquant argentin peut d’autant plus souffler qu’il est sorti du match contre le FC Nantes très frustré après avoir été croqué par Nicolas Pallois. « Il était énervé. Les choses ne sont pas sorties contre Nantes, confirme AVB dans L’Équipe. À Nîmes, il a cherché les espaces entre les lignes, il a bien tenu le ballon, l’a bien contrôlé, il a su prendre la profondeur. On a donné plus de ballons à Dario, et il a fait ses buts. Le troisième est un but à l’intuition, de vrai attaquant. Il mérite. Il continue à faire les efforts. Il se trouve à 11 buts, c’est très bien pour une première année en France. »