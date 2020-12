OM : Pierre Ménès donne de plus en plus de crédit aux Marseillais face au PSG

L’OM fait presque tout bien en L1 cette saison. Avec deux matches en retard, le club phocéen est revenu hier à un petit point du PSG grâce à sa victoire contre l’AS Monaco à l’Orange Vélodrome (2-1).

Si tout n’a pas été parfait, André Villas-Boas a encensé l’état d’esprit de ses joueurs trois jours seulement après avoir pris une dernière gifle en C1 à Manchester (0-3). Il n’est pas le seul puisque Pierre Ménès a également lancé des éloges à ses hommes à qui il donne de plus en plus de crédit dans la course aux places d’honneur derrière le sacro-saint PSG.

L'OM a convaincu Pierre Ménès avec le temps

« Samedi après-midi, on attendait beaucoup de ce choc au sommet et on a été à moitié déçu. Par Monaco, pas par l’OM qui a réalisé un super début de match avec deux buts rapides concoctés par le duo Benedetto-Thauvin, a--t-il analysé sur son blog. Marseille a exploité les errances défensives et la faible qualité de relance des Monégasques (...) C’est la sixième victoire consécutive de l’équipe et on ne va pas dire qu’on commence à les prendre au sérieux parce que cela fait déjà un moment que c’est le cas. »