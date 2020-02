OM : Pierre Ménès s’inquiète de la poussée du Stade Rennais

true

La malédiction durera une année de plus. Cela fait désormais 43 ans que l’OM ne s’est plus imposé à Bordeaux, le choc d’hier soir en Gironde ayant accouché une souris. Au terme d’un match médiocre sur le plan technique, aucune des deux équipes n’est ainsi parvenue à prendre le meilleur, la faute il est vrai à deux parades d’un Steve Mandanda sauvé aussi par sa barre (0-0).

Bordeaux – OM trop faible, selon Ménès

Pierre Ménès n’a pas du tout goûté à ce piètre spectacle en Gironde. « On va finir en faisant court sur cette bouillie de football vue au Matmut Atlantique, un 0-0 effarant de faiblesse technique entre Bordeaux et Marseille, s’est offusqué le consultant de Canal+ sur son blog. À un moment en seconde période, on avait l’impression d’assister à un match de quartier, avec des chandelles et deux équipes qui ne parvenaient pas à faire trois passes de suite. Minable. »

Rennes et Lille reviennent fort

Notre confrère s’inquiète même sur le coup de mou de l’OM et du retour en fanfare du Stade Rennais (3 points)… voire du LOSC (9). « C’est trop peu pour une équipe qui est 2e de Ligue 1 et en course pour la Ligue des Champions. Marseille n’a marqué qu’un but en 2020 et reste sur deux 0-0. Derrière, Rennes revient fort et Lille n’a pas encore abdiqué. Les Marseillais vont devoir faire attention et vite reprendre leur marche en avant », poursuit Ménès. Mercredi, l’OM n’aura pas tâche facile à Saint-Étienne (21h). Lille et Rennes, eux, s’affronteront dès mardi (19h).