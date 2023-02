OM - PSG : les compos officielles du Classico

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Alors qu'Igor Tudor doit composer sans ses défenseurs Chancel Mbemba (suspendu) et Samuel Gigot comme principaux absents sur ce match (en plus d'Amine Harit out jusqu'à la fin de saison), son homologue parisien Christophe Galtier doit faire face à trois absences importantes : Neymar, Achraf Hakimi et Renato Sanches.

OM : P.Lopez – Balerdi, Rongier (cap.), Bailly – Tavares, Guendouzi, Veretout, Kolasinac – Ünder, Malinovskyi, A.Sanchez.

PSG : Donnarumma – Marquinhos (cap.), S.Ramos, Kimpembe – Mukiele, Vitinha, Verratti, F.Ruiz, N.Mendes – Messi, Mbappé.