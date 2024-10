OM – PSG : les images de l’accueil bouillant réservé aux Parisiens après le Classique

Si le PSG de Luis Enrique ne convainc pas tout le monde en ce début de saison, notamment sur la scène européenne, ce dernier jouit quand même d’un cote d’amour toute autre par rapport à celui de ses prédécesseurs. L’équipe de l’Espagnol a peut-être moins d’individualités mais elle est aussi plus proche de ses fans. Des fans à qui Luis Enriqué n’a pas manqué de dédier le succès du Vélodrome.

Dembélé a chanté, Luis Enrique a craqué son fumi

Dans la nuit de dimanche à lundi, les Parisiens ont reçu un accueil royal à leur retour à Paris, à l’aéroport Charles-De-Gaulle. Comme le rapporte le compte officiel du PSG, images de la furia à l’appui, entre 200 et 300 supporters, la plupart membres du Collectif Ultras Paris (CUP) s’était donné rendez-vous sur le tarmac, fumigènes allumés, pour accueillir leurs héros.

Pendant de longues minutes, joueurs et membres du staff ont chanté avec les supporters. On a notamment aperçu Ousmane Dembélé au mégaphone et Luis Enrique craquant un fumigène devant la banderole déployée par le CUP. Des scènes de liesses qui rappellent que, malgré l’écart sportif, OM – PSG reste bien ancré au cœur des supporters parisiens.

