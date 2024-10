OM – PSG : Letexier se fait démolir après le Classique, il se défend

Crédité d’un 2/10 dans L’Equipe pour son carton rouge rapide et un poil sévère sur Amine Harit, François Letexier, l’arbitre du Classique OM – PSG (0-3) est la cible de nombreuses critiques ce lundi matin. Notamment du côté des anciens Marseillais (Barton, Aubameyang) qui se sont lâchés sur les réseaux sociaux.

Fait suffisamment rare pour être souligné, le référé s’est défendu de sa décision au micro de DAZN dimanche soir, restant sur son carton rouge : « La mise en danger de l'intégrité physique de l'adversaire mérite une exclusion ».

« Je vois Amine Harit arriver avec la jambe tendue en direction du torse de son adversaire. C'est le premier élément que je distingue à vitesse réelle. Dès le départ, j'ai le sentiment que ce geste met en danger l'intégrité physique de son adversaire. Très rapidement, Marquinhos (victime de la faute) enlève son tee-shirt et je vois la trace des crampons au niveau du sternum. Ces deux éléments, à la fois ce que j'ai perçu à vitesse réelle et les conséquences du geste, qui me décident à exclure monsieur Harit (…) J'ai la volonté de confirmer ma vision à vitesse réelle avec la conséquence du geste, c'était important pour moi. Je sais par expérience que ce type de gestes, quand ils sont commis, génèrent forcément une conséquence sur le corps de l'adversaire. Si je dois juger de la mise en danger de l'intégrité physique de l'adversaire, je dois voir l'endroit du contact et si les conséquences sont visibles ».

« Le VAR ne considère pas que ma décision est une erreur manifeste »

Estimant qu’il était de son devoir de « protéger les joueurs » même si le geste d’Harite n’est pas une « action délibérée et volontaire du joueur », François Letexier est donc resté sur sa décision lourde de conséquences… Confortée par le VAR : « Là, le VAR ne considère pas que ma décision est une erreur manifeste. Au contraire, ils me confirment qu'il y a contact de la semelle au niveau du torse, avec un angle qui n'a pas été diffusé par la réalisation, qui permet de voir le duel de profil. Sur l'arrêt sur image qui m'a été fourni a posteriori, on constate clairement le contact de la semelle au niveau du sternum. Je ne pouvais pas en douter puisque j'ai vu les conséquences du geste ». On peut ne pas être d’accord mais au moins on a l’explication… D’ailleurs, du côté de l’OM, on ne s’est cette fois-ci pas caché derrière l’arbitrage suite au match.

🤔 | François Letexier explique son choix d’exclure Amine Harit. 👀🟥 #OMPSG pic.twitter.com/UGLTlvgRVt — DAZN France (@DAZN_FR) October 27, 2024

