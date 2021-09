OM, PSG – Mercato : le Real Madrid et un rival olympien avaient aussi approché David Luiz

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Après de longues semaines d'hésitation et de projet refusés, David Luiz (35 ans) a finalement rebondi au Brésil du côté de Flamengo. Un choix fort de l'ancien Gunner, lequel était également évoqué à l'OM ou en Turquie (ainsi qu'au Stade Rennais avant l'arrivée de Loïc Badé).

O Globo Esporte est revenu sur le choix de l'international auriverde, assurant que l'ancien joueur du PSG avait un choix en réalité beaucoup plus intéressant qu'on pouvait le penser. En effet, Carlo Ancelotti pour le Real Madrid ou encore Laurent Blanc du côté d'Al-Rayyan ont discuté d'une éventuelle venue de David Luiz.

Le média assure que le LOSC, champion de France en titre, a aussi discuté en vain avec le défenseur. Tout comme Everton, West Ham, Benfica, la Lazio, l'Atlético Mineiro et le Corinthians. Surprenant quand même qu'il a fallu attendre début septembre pour que David Luiz se décide enfin et tranche pour un retour dans le Brasileiro...

Les nombreuses pistes de David Luiz

