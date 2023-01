OM – PSG, OL – LOSC… La programmation des 8es de finale de Coupe de France est connue !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

La Coupe de France fait son retour le mercredi 8 et le jeudi 9 janvier ! Pour ce tour, il y aura des chocs alléchants avec un OM – PSG (mercredi 8 sur beIN Sports et France 3 à 21h10) et OL – LOSC (mercredi 8 sur beIN Sports)… Voici la programmation complète :

Mercredi 8 janvier

OL – LOSC : 18h15 sur beIN Sports

TFC – Stade de Reims : 18h15 sur beIN Sports

Angers SCO - FCN : 18h15 sur beIN Sports

Auxerre – Rodez : 18h15 sur beIN Sports

Paris FC – Annecy : 18h15 sur beIN Sports

Vierzon – Grenoble : 18h15 sur beIN Sports

OM – PSG : 21h10 sur beIN Sports et France 2

Jeudi 9 février

FC Lorient – RC Lens : 21h sur beIN Sports