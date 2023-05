OM, PSG, OL - Mercato : Textor prêt à se jeter sur Alexis Sanchez !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Alexis Sanchez a peut-être disputé son dernier match au Vélodrome samedi soir sous le maillot de l’OM. Au sortir de la douloureuse défaite encaissée à domicile contre le Stade Brestois (1-2), l’attaquant chilien a posté un message en guise d’adieu sur son compte Instagram.

Pas une priorité à l'OL mais...

« Un soutien sans faille tout au long de la saison et hier soir encore. Je n’ai pas de mots de remerciements pour la passion, l’amour et le soutien que vous livrez chaque match enfants et adultes… MERCI. ALLEZ L’OM !", a écrit l'ancien joueur du FC Barcelone sur le réseau social.

Ni une ni deux, John Textor serait prêt à se jeter sur Sanchez ! S’il n’en fait pas une priorité absolue, le spécialiste des transferts Ekrem Konur croit savoir que le nouveau patron de l’OL pense à l’attaquant chilien de 34 ans pour épauler Alexandre Lacazette la saison prochaine. Sur le papier, l’association ferait belle figure.

Pour résumer Conscient que l’Olympique de Marseille aura bien du mal à conserver Alexis Sanchez à la fin de l’actuelle saison, en raison de sa troisième place en Ligue 1, John Textor serait déjà prêt à le rapatrier à l’Olympique Lyonnais.

Bastien Aubert

Rédacteur