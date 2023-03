OM, LOSC, PSG, RC Lens, Stade Rennais : le podium final de la Ligue 1 serait connu

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

La lutte pourrait être chaude. Et si, selon toute vraisemblance, elle ne devrait pas concerner la première place, et le titre de champion de France, promise au PSG au regard de ses points d'avance à l'heure actuelle (10 sur l'OM, 12 sur le RC Lens), le duel sera passionnant pour les deux autres places du podium.

Et si l'on se fie aux prédictions du statisticien Opta, c'est bel et bien le club marseillais, deux petits points devant les Nordistes, qui a toutes les chances de finir à la seconde place. Les outsiders possibles, que sont l'AS Monaco, le Stade Rennais ou encore le LOSC, ne seraient pas armés pour créer une surprise et se hisser devant l'OM ou les Lensois.

A suivre.