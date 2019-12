OM, PSG, RC Strasbourg : ils sont dans l’équipe type de la 19e journée de L1

true

L’Équipe a dévoilé ce dimanche après-midi son équipe type pour la 19e journée de L1, qui a clôturé la première partie de la saison.

Le feu d’artifice du PSG face au SC Amiens au Parc des Princes (4-1) a permis au club de la capitale de placer trois de ses joueurs dans l’équipe type : Neymar, Kylian Mbappé ainsi que Leandro Paredes. Le Brésilien a marqué un but, le champion du monde un doublé tandis que le milieu argentin a régné en maître dans l’entrejeu. Ce dernier s’installe petit à petit dans le onze de Thomas Tuchel.

Caleta-Car dans L’Equipe type de la journée de Ligue 1 pour @lequipe #TeamOM pic.twitter.com/r91z31IqsS — Le Phocéen (@lephoceen) December 22, 2019

La belle victoire du RC Strasbourg contre l’ASSE a été marquée par la prestation brillante d’Anthony Caci dans le couloir gauche de la défense. L’Alsacien gagne ses galons aux côtés notamment de Duje Caleta-Car.

Propre dans ses relances mais aussi à deux doigts de provoquer un penalty en faveur de Nîmes (3-1), le stoppeur de l’OM écope de la note de 7/10 et finit fort l’année 2019. On notera enfin que deux éléments de l’AS Monaco (Aguilar et Baldé) ainsi que deux joueurs de l’OGC Nice (Sarr et Lees-Melou) , se font une place dorée dans ce onze prestigieux. Vivement 2020 !